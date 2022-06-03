Школьника насмерть придавило футбольными воротами в Новосибирской области

В Новосибирской области 14-летний подросток погиб под упавшими на него футбольными воротами, сообщает «КП-Новосибирск».

Трагедия случилась вечером 2 июня в селе Улыбино в Искитимском районе. По данным издания, школьник переехал в регион из Красноярска год назад. В семье он был старшим ребёнком, у него также были два брата и сестра. По словам местных, учился он хорошо, любил лыжи и футбол, а ещё обожал паркур: прыгал с сараев и делал сальто, не реагируя на замечания взрослых.

В пять часов вечера 2 июня подросток пошёл с друзьями в спорткомплекс поиграть в футбол — тренировок там не было, и трое детей гоняли мяч в одиночестве. Ворота на поле, как отмечают односельчане, самодельные, сваренные на заводе из труб.

«Обычно их не вкапывают, а приходят работники стадиона и кладут на траву, когда никто не играет. Ворота весят килограммов 70, самим ребятам сложно их поднять», — сообщили изданию местные жители, отметив, что школьникам установить ворота всё же удалось.

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Во время игры 14-летний любитель паркура запрыгнул на верхнюю перекладину ворот и начал раскачиваться на ней, как на турнике. Когда его ноги были наверху, ворота стали падать и в итоге придавили мальчика, упав ему на грудь. Его друзья побежали в спорткомплекс звать на помощь, но когда прибежали взрослые, подросток был уже мёртв. Люди при этом отмечают, что мальчик мог бы спастись, если бы во время падения ворот отпустил руки.

Сейчас делом занимается прокуратура. В ведомстве заявили, что семья погибшего и его классный руководитель характеризуются положительно. Также по статье 293 УК РФ («Халатность») проверку начали следователи, отмечает «КП-Новосибирск».