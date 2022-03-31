Сибирские подростки пытались надругаться над 11-летним мальчиком в школьной раздевалке

В Новосибирске отец 11-летнего мальчика обратился в полицию с заявлением, что его сына прямо в школе пытались изнасиловать двое 13-летних подростков. О надругательстве над ребёнком мужчина рассказал изданию «КП».

По словам сибиряка, старшие дети силой затащили его сына в раздевалку спортзала на глазах учителя, который подумал, что дети просто балуются на перемене. Но спустя время педагог зашёл их проверить. По словам пострадавшего, это его спасло.

Мальчик сначала скрыл случившееся от отца, рассказав обо всём своей бабушке. Мужчине стало известно о нападении только после того, как у ребёнка начались судороги. Школьника отвезли в больницу, где он рассказал о попытке насилия над ним.

Известно, что один из старших школьников — дальний родственник пострадавшего, другой — его сосед.

«У них обоих нормальные семьи, родители не маргиналы. Я не знаю, за что они так с моим сыном. Он говорит, его повалили на пол, начали стягивать одежду и так далее», — рассказывает отец.