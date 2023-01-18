Сибирячка сломала руку в двух местах в троллейбусе и получила за это 10 рублей

Пенсионерку в полуобморочном после падения состоянии вынесли на улицу и оставили на остановке

18 января 2023, 18:19, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на сына пострадавшей

В Новосибирске 67-летняя жительница упала в троллейбусе во время резкого торможения, сломала руку в двух местах и сильно ударилась головой, пишет "КП-Новосибирск".

Как пояснил сын пенсионерки Михаил, инцидент произошёл в момент, когда пострадавшая оплачивала за проезд.

"Руки у неё были заняты: одной рукой держала сумку, второй давала деньги за проезд. От резкого торможения мама упала. Очень сильно ударилась головой и рукой. Её в полуобморочном состоянии вынесли из троллейбуса и оставили на остановке. Одну. Зимой. Скорую помощь ей никто не вызвал. Никакой помощи не предложили. Троллейбус просто уехал", – рассказал Михаил.

С остановки женщина позвонила сыну и сразу же потеряла сознание. В больнице диагностировали перелом руки в двух местах со смещением, наложили гипс.

Михаил отметил, что кондуктор не выдала билет его матери, при этом не вернула и деньги, заплаченные за проезд.

"Отдала ей только 10 рублей. Непонятно, зачем и за что. Вопрос только, почему билет не выдала", – подчеркнул он.

В троллейбусном депо правоохранителям заявили, что водители ничего не сообщали об инциденте, и добавили, что женщина, видимо, упала на улице. По словам Михаила, в полиции настроены пассивно: записи с камер нет, билета нет, свидетелей тоже нет.