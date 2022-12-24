Сибиряк избил семейную пару из-за шума во время ремонта

Мужчина держал в страхе родных и соседей, его неоднократно отправляли на лечение, но это не помогало утихомирить дебошира

24 декабря 2022, 22:00, Никита Черников

Фото: unsplash.com

35-летний житель многоэтажки по улице Арбузова в Новосибирске избил семейную пару из-за шума во время ремонта. Как пишет «КП-Новосибирск», беспокойный сосед уже давно докучает жильцам подъезда, бьёт жену и родную мать, а также неоднократно попадал на лечение, но всё начиналось сначала.

По данным издания, 17 декабря горожанка с мужем приехали к тёще, которой помогали с оштукатуриваем стен и наклейкой обоев. С их слов, они особо не шумели, а около 18:30 услышали пинки в дверь и топот на лестнице. Мужчина пошёл разбираться к соседу с верхнего этажа, а тот вышел из квартиры с ругательствами и с ножом кинулся на гостя, а затем ударил его жену, которая прибежала заступиться за супруга. Злоумышленник также угрожал им убийством. «Мы насилу спаслись от него, закрылись в квартире и вызвали полицию. На следующий день муж уехал в больницу, врачи диагностировали сотрясение мозга и травмы головы. У меня зафиксировали ушиб колена и синяки», — рассказала сибирячка.

Когда дебошира не было дома, соседи сообща написали на него несколько заявлений в полицию. В итоге мужчину задержали. Однако 19 декабря после беседы в полиции отпустили под подписку о невыезде. Как выяснилось, его подозревают в причинении лёгкого вреда здоровью и грабеже, однако этого оказалось недостаточно, чтобы долго держать его в СИЗО, рассказала многодетная мать, которая из страха мести со стороны соседа решила на время съехать из дома.

«Никто не поймёт наш ад, пока не окажется на этом месте. Например, он пришёл и вырубил нам электричество. Мы с детьми просидели какое-то время без света: выходить разбираться просто страшно. Потом он стал выбивать дверь и орать, что отрежет мне голову, если я ещё раз вызову полицию и напишу на него заявление. Нормально? Мне пришлось вызвать полицию и в сопровождении сотрудников уехать с четырьмя детьми к маме. Мы боимся возвращаться домой. Бегает с ножом, угрожает, вырубает электричество не в первый раз», — поделилась горожанка.

Помимо жильцов, в полицию на мужчину писала заявление владелица местного продуктового магазина. На прошлой неделе он в ответ на отказ дать спиртное в долг взял бутылку с полки и ушёл. После того как в отношении горожанина составили протокол, он пришёл к хозяйке торговой точки и стал угрожать убийством. «С тех пор каждый день заходил и угрожал прямо при детях-покупателях», — добавила она.

21 декабря жителя многоэтажки снова забрали в больницу, а оттуда отправили в подведомственную больницу на лечение. Он и ранее лечился от зависимостей, но выходил раньше срока, а затем снова начинал пить. По словам хозяйки торговой точки, житель многоэтажки брал в долг в каждом магазине, расположенном в округе, а на днях в одном из них сломал замок, вызывали ГБР и полицию, после чего его и забрали на лечение.

Его жена рассказала, что прожила с ним пять лет и родила за это время двоих детей, а старший ребёнок признавал мужчину как отчима. С её слов, раньше он был нормальным, но потом перестал работать, подсел на алкоголь и «синтетику». Семья жила на детские пособия, декретные и бабушкину пенсию. Устав терпеть поведение мужа, женщина решила подать на развод.