Сибиряк принял товарища за медведя и выстрелил в него «не менее двух раз»

В Новосибирской области мужчина нечаянно застрелил товарища в кустах, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл вечером 5 сентября. 33-летний обвиняемый вместе с 41-летним другом находился на охоте в лесном массиве возле города Болотного.

«Держа в руках ружьё и заметив движение в кустах, предположил, что там находится медведь, но достоверно не убедился в этом и произвёл не менее двух выстрелов в направлении кустов, где в это время был потерпевший», — разъяснили в ведомстве.

После этого сибиряк вызвал медиков, однако товарищ скончался в машине скорой помощи. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за «причинение смерти по неосторожности».