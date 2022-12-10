Сибиряк похитил у доверчивой женщины из Барнаула почти 1,1 млн рублей

Жительница Барнаула стала жертвой мошенника, который путём злоупотребления доверием похитил у неё 1 млн 93 тысячи рублей. Мужчину, которому, со слов горожанки, 25-30 лет, задержали в одном из новосибирских магазинов электроники, пишет «КП-Новосибирск».

«Предполагаемый мошенник начал снимать похищенные деньги в банкоматах, используя для этого смартфон с привязанной к нему виртуальной банковской картой. Также покупал на эти средства электронику в магазинах сети DNS», — рассказали изданию в агентстве безопасности «Гвардия».

При этом мужчина неоднократно попадал в объективы камер видеонаблюдения, а также всегда носил тёмную одежду и скрывал лицо медицинской маской. В итоге 9 декабря оперативники выяснили, что мужчина снова собирался наведаться в магазин за техникой, где и был задержан.