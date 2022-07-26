Сибиряк умер после укуса свиньи

Житель Иркутской области умер после укуса свиньи, сообщили в региональной прокуратуре.

23 июля в посёлке Тельма Усольского района стадо находящихся на самовыгуле свиней зашло на участок местного жителя. Мужчина попытался прогнать животных, но одно из них укусило его за ногу, разорвав артерию. Сибиряка доставили в больницу, где он скончался.

Портал «Усолье Сити» отмечает, что местные неоднократно жаловались на пастуха, который пасёт свиней прямо на улицах посёлка.

Администрация составила в отношении него четыре протокола, но это не остановило сельчанина и он продолжил выгуливать три десятка поросят.