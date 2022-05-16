Следком рассказал, как труп пропавшего рубцовчанина оказался на свалке

В следственном комитет по Алтайскому краю рассказали подробности убийства пропавшего рубцовчанина. Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 мая на территории полигона твердых бытовых отходов в Рубцовском районе обнаружено тело 65-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Предварительно установлено, что 10 мая мужчина пришел в гости к знакомому в один из домов Рубцовска. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. В результате хозяин дома нанес множественные удары ножом гостю, от которых он скончался на месте.

После преступления злоумышленник решил скрыть следы происшествия. Он завернул тело знакомого в полимерный мешок и отнес в мусорный контейнер неподалеку о дома.

Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, который направлен на дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.