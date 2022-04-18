Следователи раскрыли подробности аварии в Третьяковском районе, где погибла 14-летняя девочка

Следователи раскрыли подробности смертельной аварии в Третьяковском районе. Напомним, в результате ДТП скончалась 14-летняя девочка.

«По данным следствия, 17 апреля 2022 года 29-летняя жительница Третьяковского района со своей семьёй находилась в гостях у сестры в селе Староалейском, где распивала спиртное. Вечером женщина, её супруг и двое малолетних детей решили поехать домой в соседнее село», — сказано в сообщении.

14-летняя девочка попросила взять её с собой, а за руль автомобиля села нетрезвая женщина. Она не справилась с управлением, после чего машина слетела в кювет и врезалась в столб.

Школьница в результате аварии погибла на месте происшествия. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.