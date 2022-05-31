Следователи в Алтайском крае ищут женщину, которая пропала 27 марта

Следственный комитет начал поиски женщины, которая пропала 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Осадчая Елена Васильевна 05.07.1975 года рождения ушла из дома и до сих пор её местоположение неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи женщины.

Её приметы: славянская внешность, на вид около 45-50 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, лицо овальное, лоб средней высоты, глаза зелёного цвета, волосы тёмные мелированные. Из особых примет шрам на волосистой части головы справа сзади длиной около 2 см.

Была одета в шапку вязаную тёмного цвета, куртку осеннюю темно-зелёного цвета до колен, сапоги женские кожаные до колен.

При себе имела сотовый телефон неустановленной марки (кнопочный) с абонентским номером 8-962-814-68-78.

Людей, которые имеют какую-либо информацию о пропавшей, просят обращаться по номерам 8 (3852) 29-80-39, 29-80-94 либо по 02 (для абонентов сотовой связи 102).