Следователи возбудили уголовное дело после подрыва автомобиля дочери Александра Дугина

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом после подрыва в Подмосковье автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной, дочери философа и публициста Александра Дугина.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершённого общеопасным способом (п. „е“ ч.2 ст.105 УК РФ)», — говорится в сообщении на сайте СКР.

По данным следствия, Toyota Land Cruiser, на которой ехала Дугина, взорвалась на полном ходу 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы.

Предположительно, сработала взрывчатка. В результате происшествия журналистка погибла на месте.