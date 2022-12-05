Смертельное ДТП с участием двух легковушек произошло на Алтае

Женщина погибла, ещё одна и двое детей пострадали в результате столкновения Hyndai Solaris и Toyota Camry в Горном Алтае, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошёл 4 декабря около 09:00 на 601-м километре Чуйского тракта в Онгудайском районе.

«В результате ДТП от полученных травм скончалась водитель автомобиля марки Hyundai Solaris — 53-летняя горожанка, телесные повреждения различной степени тяжести также получили водитель второго автомобиля марки Toyota Camry — 36-летняя жительница села Талда Онгудайского района и её несовершеннолетние дети в возрасте 3 и 16 лет, третий пассажир, 10-летний мальчик, не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Пострадавших госпитализировали. Тело погибшей направили в медучреждение для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). По её результатам примут процессуальное решение.