Снегоуборщик случайно засыпал ребенка на Камчатке
Прохожие вовремя увидели случившееся и помогли мальчику выбраться
18 декабря 2022, 13:55, Илья Звягинцев
Фото: прокуратура Камчатского края
В Вилючинске на Камчатке водитель снегоуборщика не заметил ребёнка и случайно засыпал ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребёнку», — сказано в сообщении.
Инцидент произошёл вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе жилого дома. Прохожие заметили случившееся и оперативно оказали ребёнку помощь.
Прокуратура проводит проверку.
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