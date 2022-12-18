Снегоуборщик случайно засыпал ребенка на Камчатке

Прохожие вовремя увидели случившееся и помогли мальчику выбраться

18 декабря 2022, 13:55, Илья Звягинцев

Фото: прокуратура Камчатского края

В Вилючинске на Камчатке водитель снегоуборщика не заметил ребёнка и случайно засыпал ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребёнку», — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе жилого дома. Прохожие заметили случившееся и оперативно оказали ребёнку помощь.

Прокуратура проводит проверку.