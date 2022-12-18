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Снегоуборщик случайно засыпал ребенка на Камчатке

Прохожие вовремя увидели случившееся и помогли мальчику выбраться

18 декабря 2022, 13:55, Илья Звягинцев

Фото: прокуратура Камчатского края
Фото: прокуратура Камчатского края

В Вилючинске на Камчатке водитель снегоуборщика не заметил ребёнка и случайно засыпал ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребёнку», — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе жилого дома. Прохожие заметили случившееся и оперативно оказали ребёнку помощь.

Прокуратура проводит проверку.

Комментарии 5

  • Мы в детстве вообще спецом стояли под струёй снега, вытрепываясь друг перед другом да перед девченками, покуда одному из соседнего двора не снесло полбашки осколком кирпича(((
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Таких случаев полно. Они ведут себя нагло по хамски преступно небрежно а может быть и бухой.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Запретить снегозакидалки.Нормальным пацанам уже отдохнуть не где
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Они ведут себя нагло по хамски преступно небрежно а может быть и бухой.-------Ребенок был бухой?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • а может быть и бухой. - Да, дети нынче через одного такие.
    19 декабря, Гость   Ответить
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