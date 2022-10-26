Собчак уехала из России в Литву, попытавшись запутать оперативников

Сперва журналистка купила билеты в Дубай, а после — в Турцию. В результате она уехала в Прибалтику через Белоруссию

26 октября 2022, 19:56

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в ночь со вторника на среду уехала из России, въехав через Белоруссию в Литву. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, перед этим она запутала оперативников, сперва купив билеты в Дубай, а после — в Турцию.

По словам источника, у них было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.

Полиция проверяет один из каналов Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений

Полиция проверяет один из каналов Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений

Напомним, что ранее сообщалось об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Его подозревают в вымогательстве.

Накануне Суханова доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора по делу о вымогательстве.

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