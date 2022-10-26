Собчак уехала из России в Литву, попытавшись запутать оперативников

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в ночь со вторника на среду уехала из России, въехав через Белоруссию в Литву. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, перед этим она запутала оперативников, сперва купив билеты в Дубай, а после — в Турцию.

По словам источника, у них было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.

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Напомним, что ранее сообщалось об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Его подозревают в вымогательстве.

Накануне Суханова доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора по делу о вымогательстве.