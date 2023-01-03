Соцсети: Двое детей и взрослый погибли в аварии в Алтайском крае
По словам очевидцев, погибшим детям около пяти-семи лет
03 января 2023, 14:58, Илья Звягинцев
Кадр из видео
Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает Mash Siberia.
Авария произошла неподалёку от села Поспелиха. «Лада» выехала на встречную полосу, где врезалась в Lexus.
По словам очевидцев, все, кто находился в отечественном автомобиле, погибли. Это взрослый и двое детей.
Отмечается, что погибшим детям было около пяти-семи лет.
Также пострадали два человека, которые находились в иномарке.
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