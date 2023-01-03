Соцсети: Двое детей и взрослый погибли в аварии в Алтайском крае

По словам очевидцев, погибшим детям около пяти-семи лет

03 января 2023, 14:58, Илья Звягинцев

Кадр из видео

Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает Mash Siberia.

Авария произошла неподалёку от села Поспелиха. «Лада» выехала на встречную полосу, где врезалась в Lexus.

По словам очевидцев, все, кто находился в отечественном автомобиле, погибли. Это взрослый и двое детей.

Отмечается, что погибшим детям было около пяти-семи лет.

Также пострадали два человека, которые находились в иномарке.