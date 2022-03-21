Соцсети: мужчина погиб при попытке перелезть под поездом в Алтайском крае
По другой информации, на момент прибытия состава мужчина уже лежал на рельсах — машинист использовал экстренное торможение, но избежать наезда не удалось
21 марта 2022, 21:35
В селе Шипуново Алтайского края погиб мужчина, который попытался перелезть под поездом. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой очевидца, погибший был пьян.
По словам свидетельницы событий, мужчина попытался перелезть под поездом, однако в этот момент транспортное средство тронулось.
«Перехода у нас нет и взрослые и дети либо обходят поезд, либо под ним пролезают. Сама лазила, хотя и было очень страшно», — рассказала она.
По другой информации, на момент прибытия состава мужчина уже лежал на рельсах. Машинист заметил его и применил экстренное торможение, однако
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