Соцсети: пьяные подростки устроили жесткое ДТП у кладбища в Барнауле
По словам очевидца, автомобиль с тремя несовершеннолетними перевернулся, когда ехал на скорости 180 км/ч
В ночь с 23 на 24 апреля в Барнауле около кладбища перевернулся автомобиль. Как рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул», в машине находились трое подростков, которые были пьяны.
«Трое пьяных по 17 лет, ехали 180 (км/ч, — прим. ред.). Одного на скорой увезли, остальные неизвестно», — рассказал он.
Согласно кадрам с места происшествия, автомобиль получил сильные повреждения, корпус почти полностью смят. Подробности происшествия и состояние пострадавших уточняется.
Напомним, 23 апреля два человека сгорели в автомобиле Chevrolet, который находился на трассе К-20 в Новичихинском районе.
На момент прибытия спасателей машина горела открытым огнём. В тушении участвовали три единицы техники и шесть спасателей.