Соцсети: пьяные подростки устроили жесткое ДТП у кладбища в Барнауле

В ночь с 23 на 24 апреля в Барнауле около кладбища перевернулся автомобиль. Как рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул», в машине находились трое подростков, которые были пьяны.

«Трое пьяных по 17 лет, ехали 180 (км/ч, — прим. ред.). Одного на скорой увезли, остальные неизвестно», — рассказал он.

Согласно кадрам с места происшествия, автомобиль получил сильные повреждения, корпус почти полностью смят. Подробности происшествия и состояние пострадавших уточняется.

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Происшествия В Алтайском крае два человека сгорели в иномарке

Напомним, 23 апреля два человека сгорели в автомобиле Chevrolet, который находился на трассе К-20 в Новичихинском районе.

На момент прибытия спасателей машина горела открытым огнём. В тушении участвовали три единицы техники и шесть спасателей.