Соцсети: пьяный таксист устроил массовое ДТП в Барнауле

Массовая авария произошла в Барнауле на улице 50 лет СССР. Согласно видеозаписи с места происшествия, которую опубликовал очевидец в сообществе Barnaul22, в ДТП приняли участие сразу четыре автомобиля, один из которых — с опознавательными знаками такси.

По словам очевидцев произошедшего, виновником оказался таксист, который якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Официальная информация и наличие пострадавших в инциденте уточняется.