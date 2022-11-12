Соцсети: в Барнауле лифт с пятью пассажирами сорвался в шахту

В барнаульском микрорайоне Дружный лифт с пятью пассажирами рухнул в шахту, рассказали очевидцы в Telegram-канале Barnaul 22.

По их информации, инцидент произошёл 12 ноября в жилом доме № 150 по улице Попова.

«Все живы, спасло устройство защитного торможения», — говорится в сообщении.