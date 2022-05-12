Следователи завели дело из-за гибели сотрудника заправки при пожаре в Новоалтайске

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека») после гибели сотрудника автозаправки в Новоалтайске. Об этом рассказали в региональном СК.

«По данным следствия, утром 8 мая 2022 года в помещении газонаполнительного пункта автозаправочной станции в городе Новоалтайске произошло возгорание», — сказано в сообщении.

После тушения пожара спасатели обнаружили тело 53-летнего мужчины, который работал оператором по наполнению газовых баллонов.

В данный момент специалисты проводят необходимые экспертизы и устанавливают причину пожара.

Ранее об этом пожаре рассказали очевидцы. По их словам, пожарным удалось потушить огонь на складе с газовыми баллонами и не допустить распространения огня на другие постройки.