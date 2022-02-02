Сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге избили девушку, а она оказалась опером

В Санкт-Петербурге двое сотрудников ГИБДД избили 24-летнюю девушку. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл 31 января. У правоохранителя возникли вопросы к табельному оружию горожанки. В ходе перепалки один из них повалил девушку на пол и, по предварительным данным, повредил ей предплечье. Пострадавшая оказалась оперативником. Отмечается, что инцидент произошёл в отделе полиции, где девушка работает.

Сотрудницу МВД из отдела полиции доставили в больницу. Информации о состоянии её здоровья нет.

Правоохранители организовали проверку по факту конфликтной ситуации между тремя коллегами. Оценка будет дана действиям всех участников инцидента.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском двое полицейских устроили незаконную охоту и убили не менее девяти косуль.