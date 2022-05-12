Спасатели нашли тело туриста, пропавшего при сплаве в Горном Алтае

Спасатели нашли мертвым 37-летнего туриста, который пропал во время сплава в Республике Алтай 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Тело обнаружили 11 мая во время поисковой операции в реке Аргут в 7 км ниже по течению от устья реки Юнгур. 12 мая его тело эвакуировали и передали правоохранителям.

Напомним, что 7 мая незарегистрированная группа туристов из восьми человек сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут в Кош-Агачском районе. При прохождении порога «Прорыв Сапожникова» из-за опрокидывания плавсредства 37-летний житель Санкт-Петербурга выпал из лодки и его унесло бурным течением.

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Другие участники сплава не смогли ему помочь, а из-за отсутствия мобильной связи и пеших троп в округе им не удалось своевременно позвать на помощь. О происшествии стало известно только через двое суток, когда люди добрались до села Джазатор. Следователи выясняют причины происшествия и были ли нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава.