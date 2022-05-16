Стихийная свалка загорелась напротив ТРЦ «Арена» в Барнауле

Напротив ТРЦ «Арена» в Барнауле загорелась стихийная свалка. Как сообщает «Толк», на месте работают пожарные, но пока им не удается потушить огонь.

По предварительным данным, пожар мог быть спровоцирован теми, кто организовал свалку. На месте валяются кучи строительного мусора, старой мебели и спиленные деревья.

Пожар начался с покрышек, после чего огонь перекинулся на кучи мусора с брошенным деревом. Пока пожарные не могут остановить огонь.