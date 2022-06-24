Стоимость ОСАГО может вырасти для неакураттных водителей

Стоимость полиса ОСАГО для неаккуратных водителей может вырасти из-за резкого подорожания запчастей. Об этом сообщает Центробанк.

«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26 процентов вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей», — подчеркивается в сообщении.

ЦБ отмечает что базовая ставка для легковых машин будет находиться в диапазоне от 1646 до 7535 рублей, а страховщики будут назначать цену для каждого водителя индивидуально. Таким образом, компании смогут сохранить стоимость полисов для аккуратных автолюбителей на прежнем уровне за счет повышения цены страховки для аварийных.

В свою очередь, для общественного транспорта коридор цен расширят на 17,8%. Регулятор подчеркивает, что по последним данным, самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали на 28,7%, что уже зафиксировано в обновленных справочниках Российского союза автостраховщиков, по которым рассчитывают размер страхового возмещения по ОСАГО.