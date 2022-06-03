Страшная авария на Чуйском тракте. Водителей вырезали из машин спецтехникой

3 июня в Майминском районе Республики Алтай на оживлённой туристической трассе Р-256 столкнулись два легковых автомобиля, которые в результате аварии превратились в груды металлолома