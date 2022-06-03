Страшная авария на Чуйском тракте. Водителей вырезали из машин спецтехникой
3 июня в Майминском районе Республики Алтай на оживлённой туристической трассе Р-256 столкнулись два легковых автомобиля, которые в результате аварии превратились в груды металлолома
3 июня 2022, 15:52
ДТП случилось в селе Соузга. Столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota Avensis, сообщает паблик «Бийск 22». Ехавших в этих автомобилях людей доставали спасатели с помощью гидравлического приспособления, подключённого к пожарной машине.
Обошлось без жертв, пострадавшим оказана медицинская помощь.
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