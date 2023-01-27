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Суд ждёт жителя Алтая, проломившего голову девочке несколькими ударами о землю

Мужчина несколько месяцев издевался над сожительницей и её дочерью

27 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: altai.sledcom.ru
Фото: altai.sledcom.ru

В Республике Алтай завершили расследование дела в отношении местного жителя, издевавшегося над сожительницей и трёхлетней девочкой, сообщает региональный СК.

"Несмотря на частичное признание обвиняемым своей вины в совершении инкриминируемых ему преступных деяний, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", – рассказали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл в селе Кокоря. Мужчина несколько месяцев издевался над сожительницей и её дочерью. Вечером 4 сентября он схватил женщину за шею и начал душить, после этого стал избивать. Ночью она убежала из дома, оставив ребёнка.

"Мужчина схватил спящую трёхлетнюю девочку, вынес на улицу и, призывая сожительницу вернуться, не менее трёх раз с силой ударил малышку о землю, в результате чего причинил множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела. После этого вернулся в дом, положил ребёнка на диван и скрылся", – сообщили ранее в СК.

33-летнего сельчанина обвинили по четырём статьям: "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии", "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов", "Угроза убийством" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего".

 

Комментарии 11

  • Такого надо просто уничтожить. Даже не пулей, нет. Это денег стоит. Пускай он сам себя из своих же ссаных вещей веревкой удавит. Не человек - тварь просто.
    27 января, Гость   Ответить
  • Как вообще этих животин земля носит((((((
    27 января, Гость   Ответить
  • Маман - супер..Сожительствовала с таким...Ладно одна была бы (она сама за себя в ответе), а то к дитю такого урода привела...Ужас
    27 января, Гость   Ответить
  • не понимаю таких женщин. зачем терпеть такое? лишь бы мужик в доме был? хоть плохонький. девочка жива?
    27 января, Гость   Ответить
  • Нужно экзамен мамаш заставить сдавать что-бы психопатов в дом не вели.
    27 января, Гость   Ответить
  • Чего вы возбудились? Обычный зэк
    27 января, Гость   Ответить
  • Да уж ... Алтай - центр мира ... Только какого?
    27 января, Гость   Ответить
  • Подонков поднявших руку на ребенка надо вешать
    27 января, Гость   Ответить
  • Подонков поднявших руку на ребенка надо вешать - не-а... Детей, как известно, надо лупить, тогда они вырастают нормальными. Традиции же. Женщин, кстати, тоже.
    27 января, Гость   Ответить
  • Яйца отрезать подонку и сожрать заставить.
    27 января, Гость   Ответить
  • То много сидевший зек.Далеко не у всех в мозгу калина красная(
    28 января, Гость   Ответить
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