Суд ждёт жителя Алтая, проломившего голову девочке несколькими ударами о землю

Мужчина несколько месяцев издевался над сожительницей и её дочерью

27 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: altai.sledcom.ru

В Республике Алтай завершили расследование дела в отношении местного жителя, издевавшегося над сожительницей и трёхлетней девочкой, сообщает региональный СК.

"Несмотря на частичное признание обвиняемым своей вины в совершении инкриминируемых ему преступных деяний, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", – рассказали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл в селе Кокоря. Мужчина несколько месяцев издевался над сожительницей и её дочерью. Вечером 4 сентября он схватил женщину за шею и начал душить, после этого стал избивать. Ночью она убежала из дома, оставив ребёнка.

"Мужчина схватил спящую трёхлетнюю девочку, вынес на улицу и, призывая сожительницу вернуться, не менее трёх раз с силой ударил малышку о землю, в результате чего причинил множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела. После этого вернулся в дом, положил ребёнка на диван и скрылся", – сообщили ранее в СК.

33-летнего сельчанина обвинили по четырём статьям: "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии", "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов", "Угроза убийством" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего".