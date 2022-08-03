Таксист сбил двух человек на пешеходном переходе в Барнауле

Водитель автомобиля такси сбил двух пешеходов в Барнауле. Об этом рассказали подписчики в сообществе Barnaul22.

Инцидент произошёл утром на улице Попова в районе ЗСВ. Отмечается, что люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия 40-летней женщине оказали помощь на месте. Ещё одному пострадавшему, личность которого устанавливается, потребовалась госпитализация.

Подробности аварии уточняются.