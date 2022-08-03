Таксист сбил двух человек на пешеходном переходе в Барнауле
Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь, а второго пешехода госпитализировали
3 августа 2022, 12:54, Илья Звягинцев
Водитель автомобиля такси сбил двух пешеходов в Барнауле. Об этом рассказали подписчики в сообществе Barnaul22.
Инцидент произошёл утром на улице Попова в районе ЗСВ. Отмечается, что люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия 40-летней женщине оказали помощь на месте. Ещё одному пострадавшему, личность которого устанавливается, потребовалась госпитализация.
Подробности аварии уточняются.
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