«Тело было без головы». В Новосибирске судят рецидивиста за убийство отца двоих детей

В Новосибирске начали судить рецидивиста Сергея Олейника, обвиняемого в убийстве 37-летнего жителя деревни Издревая, отца двоих детей Андрея Тырышкина, пишет «КП-Новосибирск».

Тырышкин пропал в июне 2021 года. Его труп нашли только 3 августа возле местного кладбища. В расправе обвинили его односельчанина, который в 2019 году вышел из тюрьмы спустя 17 лет заключения за убийство и разбойное нападение на пожилую женщину. Свою вину Олейник не признал.

Как отмечает издание, скандал между мужчинами возник из-за требований вернуть долг. Свидетели сообщали, что 18 июня прошлого года Тырышкин и ещё три человека приехали к дому Олейника и требовали у его жены Олеси 30 тысяч рублей, которые якобы задолжал сосед семьи, покончивший с собой. После отказа компания уехала, но спустя несколько часов подвыпивший Олейник решил разобраться с недоброжелателями и уже за полночь, вооружившись обрезом, вместе с супругой, её братом и провожатым, который знал адрес мужчины, отправился искать Тырышкина.

Когда компания подъехала на «Жигулях» к его дому, всё попало на камеры видеонаблюдения. По словам сестры погибшего, Ольги Катайцевой, незваные гости вывели её брата, толкали и пинали его, он пролежал на земле, как отмечает женщина, порядка 15 минут.

«Потом его подняли, он, шатаясь, направился к калитке. Они то ли связали его — он лежал лицом вниз на земле. Затем машина исчезла, — рассказала сестра погибшего.

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При этом жена обвиняемого говорит обратное: Тырышкин якобы сам согласился с ними поехать. Компания отвезла женщину домой, а мужчины поехали дальше, чтобы поговорить, а затем якобы высадить Тырышкина, отмечает супруга Олейника. А вот брат женщины, Роман Алёнин, который также был свидетелем всего произошедшего, на суде вспоминал события той ночи с трудом. Гособвинитель в итоге ходатайствовала об оглашении показаний, которые он дал во время предварительного следствия.

«Мы приехали в лес, трава была высокая. Андрей с Сергеем вышли из автомобиля, я стоял у задней двери. Они пропали из зоны моей видимости. Олейника не было 10—15 минут, я слышал только, как он на него кричал, а потом дуплетом были выстрелы. Также я видел, как Олейник копал яму, чтобы поместить туда Андрея. Но я вместе с ним этого не делал», — зачитала материалы дела помощник прокурора Новосибирского района Анастасия Дортман.

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Сестра убитого, Ольга Катайцева, потребовала с подсудимого 12 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. По её мнению, таких как Олейник, «нельзя вообще выпускать на свободу», «до конца своей жизни он должен быть изолирован от общества». Женщина также рассказала, что не могла опознать родственника, когда нашли его труп, а затем долгое время из-за необходимых для расследования экспертиз не могла похоронить брата.

«Когда нам разрешили похоронить брата и выдали тело, я падала в обморок, теряла сознание. Мне причинена такая душевная травма, от которой невозможно излечиться никогда. Тело брата было в транспортировочном пакете из-за гнилостных изменений, а самое ужасное — оно было без головы», — сказала она.