Тело упавшего в Катунь туриста из Новокузнецка нашли

Cпасатели обнаружили тело жителя Новокузнецка, который ранее упал в Катунь. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай, сотрудники ведомства искали тело мужчины в течение трёх дней.

Найти труп удалось бригаде спасателей в районе слияния рек Айлагуш и Катунь в шести километрах от места падения. Его извлекли из воды, после чего доставили до Онгудая и передали правоохранителям.

Во время поисковой операции участники обследовали 20 километров акватории Катуни. Всего от МЧС задействовали девять человек и пять единиц техники. Кроме того, к работе были привлечены сотрудники полиции.

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Напомним, что 43-летний мужчина упал в воду 6 сентября в Онгудайском районе. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.