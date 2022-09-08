Тело упавшего в Катунь туриста из Новокузнецка нашли
Во время поисковой операции участники обследовали 20 километров акватории реки
Cпасатели обнаружили тело жителя Новокузнецка, который ранее упал в Катунь. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай, сотрудники ведомства искали тело мужчины в течение трёх дней.
Найти труп удалось бригаде спасателей в районе слияния рек Айлагуш и Катунь в шести километрах от места падения. Его извлекли из воды, после чего доставили до Онгудая и передали правоохранителям.
Во время поисковой операции участники обследовали 20 километров акватории Катуни. Всего от МЧС задействовали девять человек и пять единиц техники. Кроме того, к работе были привлечены сотрудники полиции.
Напомним, что 43-летний мужчина упал в воду 6 сентября в Онгудайском районе. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.