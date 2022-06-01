Тополь упал и повредил крышу многоэтажного дома в Барнауле

1 июня в Барнауле тополь упал на дом, расположенный по адресу Антона Петрова 158. Снимки с места происшествия опубликовали в сообществе «В курсе 22».

Отмечается, что ветки и ствол повредили крышу и выбили стекла. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним, что сначала город накрыла пылевая буря, которая привела к падению деревьев в разных частях краевой столицы. Деревья упали на улицах Эмилии Алексеевой, Германа Титова, Маяковского и Георгия Исакова. В некоторых местах массивные стволы падали на парковки и могли повредить припаркованные автомобили.