Небо заволокло дымом: огромный пожар произошел на свалке возле Бийска

Полигон твёрдых бытовых отходов загорелся возле Бийска. Как сообщает «Бийский рабочий», небо и трасса Барнаул — Бийск окутаны чёрным дымом, а площадь пожара достаточно большая.

На месте уже работают пожарные. Официальная информация о происшествии уточняется.

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Происшествия В Алтайском крае продолжают тушить крупный лесной пожар в Завьяловском районе

Напомним, что по данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, до 30 мая в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Жителям края запрещается разжигать костры, готовить пищу на открытом огне, жечь мусор или траву и т.д.

24 мая крупный пожар произошёл в Завьяловском районе. Очевидцы выложили в соцсети фото и видео огромной стены дыма, которая возвышается над лесом и накрывает трассу. Из-за задымления на дороге плохая видимость — водителям приходилось останавливаться. Позднее к тушению привлекли пожарный поезд и авиацию, однако устранить возгорание удалось лишь через несколько дней.