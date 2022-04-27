Трава загорелась в районе барнаульского Затона

Трава загорелась в районе барнаульского поселка Затон вечером 27 апреля, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Согласно кадрам, дым хорошо виден как с Речного вокзала, так и с более отдаленных районов города. В ведомстве при этом отметили, что угрозы жилым постройкам и людям нет.

Между тем в МЧС пояснили, что обстановка по природным пожарам в регионе на данный момент очень тяжелая. Только за сегодня на территории региона потушили 34 пожара, в том числе 22 случая горения травы.

В связи с этим с 26 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, основная цель которого — недопущение появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров.

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Спасатели напомнили, что сообщить о возгораниях можно по следующим номерам:

• 01 — единая служба спасения (с мобильного — 101, 112);

• (3852) 63-66-40 — региональная диспетчерская служба управления лесами Минприроды Алтайского края;

• +7-800-100-94-00 — прямая линия лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный).