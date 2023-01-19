Трёх Олегов будут судить за попытку взорвать банкомат на Урале

Мужчины хотели разбогатеть, но что-то пошло не так

19 января 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Свердловской области трое ранее судимых мужчин предстанут перед судом за попытку вскрыть банкомат ради 1,3 млн рублей, сообщает "Лента.ру".

"Инцидент произошёл в октябре 2022 года в посёлке Горноуральском. Группа злоумышленников взломала дверь магазина, проникла внутрь и попыталась забрать из банкомата более миллиона рублей. Троих преступников звали Олегами", – отмечает издание.

Чтобы извлечь деньги, мужчины взяли с собой кирку, газовый баллон с пропаном, электрический провод и угловую шлифовальную машину. Однако подорвать баллон им так и не удалось. При этом в помещении сработала сигнализация, после чего сообщники забрали из кассы магазина три тысячи рублей и сбежали.

Выйти на след грабителей оперативникам помогли вещи, которые сообщники забыли на месте преступления. Выяснилось, что вместе они работали на стройке в Екатеринбурге, ранее были судимы по разным статьям.