Трехэтажный частный дом загорелся в Барнауле

Серьезный пожар произошел в частном секторе в Барнауле. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «Вкурсе22».

Трехэтажный частный дом загорелся на улице Червонной. Огонь охватил верхний этаж здания.

«По предварительной информации площадь пожара составляет порядка 150 кв.м. Для ликвидации привлечены силы и средства барнаульского гарнизона 25 человек личного состава, 7 автоцистерн, в условиях задымления и высокой температуры работает 5 звеньев газодымозащитной службы», — прокомментировали происшествия в МЧС.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.