Три человека погибли при опрокидывании аэролодки в Сибири

Следователи Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по факту происшествия с маломерным судном на реке Кантегир. Как сообщает пресс-служба ведомства, 6 ноября 2022 года в дневное время на воде на границе Красноярского края и Республики Хакасия в результате опрокидывания затонула аэролодка «Пиранья», на которой, предположительно, находилось семь человек.

В результате происшествия погибли судоводитель и два пассажира, четыре человека смогли самостоятельно выбраться на берег.

«Кемеровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“)», — отмечается в сообщении.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.