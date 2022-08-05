Три человека пострадали в ДТП с участием военного автомобиля на Алтае

Три человека пострадали при столкновении трёх транспортных средств, в том числе военного автомобиля, в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария случилась 4 августа около 19:05 на 203 километре Чуйского тракта.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель Porsche Cayenne при движении в сторону Новосибирска не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди ВАЗ-2107 под управлением 36-летнего мужчины.

От удара отечественную машину отбросило на движущийся в попутном направлении специализированный военный учебный автомобиль СКШ «МАЗ 7917» под управлением 36-летнего мужчины.

«По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека: водитель иномарки и два пассажира ВАЗ — женщины 1989 и 1960 годов рождения», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.