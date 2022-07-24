Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Барнауле

Три человека пострадали в ДТП на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова в Барнауле, сообщили amic.ru в городском ОГИБДД.

24 июля в 15:15 на этом перекрестке столкнулись ВАЗ-21099 под управлением мужчины 1976 года рождения и Toyota Camry, за рулем которой был мужчина 1977 года рождения.

После столкновения отечественная машина отскочила в металлический забор.

«В результате происшествия травмы получили водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, мужчина 1984 года рождения, и пассажир автомобиля Camry, женщина 1977 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.