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Три жителя Барнаула вывели из России более 340 млн рублей

Участники ОПГ использовали несколько десятков фиктивно созданных юрлиц

19 января 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае трёх членов ОПГ будут судить за создание фиктивных организаций и вывод денег из страны, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура рассказала о завершении расследования в отношении руководителя организованной группы, однако не уточняла о соучастниках.

"С февраля 2017 года по январь 2020 года участники ОПГ, используя 38 фиктивно созданных ими юрлиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте РФ на банковские счета нерезидентов. Сумма незаконных валютных операций составила более 340 млн рублей", – отметили в СК.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Барнаула. Всех троих будут судить за "незаконное создание юридических лиц" и "перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

 

Комментарии 10

  • А чем занимались, почему они ОПГ? Или теперь достаточно назвать ОПГ и все, о деятельности не обязательно рассказывать.
    19 января, Гость   Ответить
  • На кол их......
    19 января, Гость   Ответить
  • скорее всего будет примерно так: "3 года условно и запрет занимать руководящие посты 1 год" - все свободны. А вот если гуся в деревне уведешь, то 5 лет общего режима.
    19 января, Гость   Ответить
  • А вот хозяинСГК Мельниченко миллиарды выводит яхты дворцы самолёты имеет гражданство США живёт ОАЭ и никто его не судит.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, как ни странно, всего за это ОПГ - 5 лет колонии общего режима и траф 200 т.р. смешно же? Да за такую сумму 5 лет ... Это ничто...
    19 января, Гость   Ответить
  • ох уж эти тайны следствия, прямо жаренные новости, папахивают дурно, пипел схавает
    19 января, Гость   Ответить
  • Куча дармоедов из фискальных органов за три года ни чего не видела ... тогда рядом с этими тремя кто то ещё должен быть ...
    19 января, Гость   Ответить
  • как такое может быть?
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, базара нет
    20 января, Гость   Ответить
  • Да их также как и раньше в Барнауле не посадят, а полгода помурычат, пожурят и дадут два года условно, ведь они же свои алтайские "большие" воры, ну такие же как и до них были, которых никогда не садят
    20 января, Гость   Ответить
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