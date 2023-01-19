Три жителя Барнаула вывели из России более 340 млн рублей

Участники ОПГ использовали несколько десятков фиктивно созданных юрлиц

19 января 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае трёх членов ОПГ будут судить за создание фиктивных организаций и вывод денег из страны, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура рассказала о завершении расследования в отношении руководителя организованной группы, однако не уточняла о соучастниках.

"С февраля 2017 года по январь 2020 года участники ОПГ, используя 38 фиктивно созданных ими юрлиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте РФ на банковские счета нерезидентов. Сумма незаконных валютных операций составила более 340 млн рублей", – отметили в СК.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Барнаула. Всех троих будут судить за "незаконное создание юридических лиц" и "перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов".