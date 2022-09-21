Труп нашли у Старого моста в Барнауле

В Барнауле у Старого моста нашли тело мужчины. Об этом рассказали в сообществе Unusual Crimes Barnaul.

Находку на берегу Оби сделали 20 сентября. На теле мужчины обнаружили следы насильственной смерти. Предполагается, что он умер от удушения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выяснили, что погибшим оказался 30-летний уроженец Казахстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сотрудники полиции ищут подозреваемого.