Труп пропавшего рубцовчанина нашли на городской свалке

Труп 65-летнего жителя Рубцовска обнаружили на городской свалке. Как сообщает «В курсе 22», работники обнаружили тело в полиэтиленовом мешке.

Так, в Рубцовске несколько дней подряд разыскивался 65-летней пропавший мужчина, тело которого и обнаружили на свалке.

По предварительной информации, мужчину убили в результате драки, которая произошла из-за ссоры во время застолья. Убийца попытался расчленить тело, но не смог, после чего спрятал труп в мешок и выкинул в контейнер.

Обстоятельства происшествия уточняются.