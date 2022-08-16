Турист из Новосибирской области сорвался с горы «Чертов палец» в Алтайском крае. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел сегодня, 16 августа, в 3 км от поселка Катунь Айского сельсовета Алтайского района.

Прибывший на место начальник дежурного караула решил поднять пострадавшего с помощью спасательной веревки. Один из пожарных по веревке спустился к нуждающемуся в помощи мужчине, обвязал его за талию и после, двое пожарных, находящихся на вершине горы и пожарный, помогая снизу, подняли мужчину на гору.

Около 16:00 спасательные мероприятия были завершены. Мужчину осмотрели работники скорой помощи, госпитализация ему не потребовалась.