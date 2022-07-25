Туристка из Тюмени насмерть разбилась на квадроцикле в горах Алтая

Жительница Тюмени погибла в результате ДТП в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 23 июля около 16:30 в Улаганском районе.

36-летний житель Майминского района вёз 32-летнюю туристку на квадроцикле со стороны смотровой площадки Акташского ретранслятора в направлении села Акташ, но по пути не справился с управлением и съехал в кювет, где транспорт перевернулся.

Фото: 04.мвд.рф

Мужчина выжил, пассажирка скончалась в больнице. Уточняется, что водитель был трезвый, но квадроцикл не зарегистрирован в установленном порядке.

Полицейские проводят проверку.