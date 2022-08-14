Туристы рассказали подробности аварии с перевернувшимся грузовиком на Алтае

Туристы из Новосибирска рассказали подробности экскурсии на Каракольские озёра в Горном Алтае, во время которой 7 августа они перевернулись на грузовике. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

По словам одной из пострадавших, тур они нашли по отзывам в интернете, а купили через турфирму по цене 3700 рублей с человека.

«Я помню, что проблемы начались, ещё когда мы поднимались в гору: машина не могла проехать, появился запах горелого, машина периодически стала скатываться вниз. Тогда я поняла, что всё вышло из-под контроля, стало очень страшно, особенно за детей. В итоге, когда машина в очередной раз поехала вниз, она уже не смогла остановиться и перевернулась», — рассказала сибирячка.

Женщина отметила, что ехала в машине со своим 10-летним сыном, подругой, её 6-летней дочерью и другими туристами. Смертельных травм в результате происшествия никто не получил, однако сын сибирячки получил сотрясение, а ещё одна туристка сломала руку.

До базы туристам пришлось добираться самостоятельно: запасного плана у турфирмы на такой случай не оказалось, а мобильная связь в горах не ловила. До пункта назначения сибиряков подбросили другие машины.

«Как мы поняли, там никто и не был в курсе, что что-то у нас случилось по дороге. Потом с директором турфирмы я встретилась, деньги мне вернули в полном объёме, слава богу. Но мы потом всё равно обратились в полицию. Просто хочется, чтобы провели проверку какую-то, чтобы больше такого не повторялось», — цитирует женщину издание.

На данный момент по факту произошедшего республиканский Следственный комитет проводит проверку, говорится в сообщении на сайте ведомства. В случае выявления факта оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, правоохранители возбудят дело по ст. 238 УК РФ.