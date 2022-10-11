У осужденного алтайского чиновника и его родственников забрали в казну миллионы рублей и две машины

Более 12 млн рублей и два автомобиля, которые незаконным путём получили бывшие госслужащие, удалось вернуть в доход государства в Республике Алтай. Как сообщает региональная прокуратура, решений удалось добиться благодаря исковым заявлениям прокуроров.

Так, городской суд Горно-Алтайска постановил вернуть в доход государства два автомобиля на сумму 1,9 млн рублей, которые фактически принадлежали бывшему помощнику регионального Министерства здравоохранения, но были оформлены на третьих лиц. Кроме того, у подсудимого и его родственников нашли 6,1 млн рублей, которые также вернут в казну.

Майминский суд вынес решение о возврате в доход государства суммы в размере 5,8 млн рублей. Деньги обнаружили по месту жительства бывшего регионального министра здравоохранения, законность происхождения которых он подтвердить не смог.

На данный момент, благодаря совместным усилиям прокуратуры и Федеральной службы судебных приставов, решения судов были исполнены. В доход государства уже удалось вернуть 12 млн рублей. Автомобили передали для реализации Федеральному агентству по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай.