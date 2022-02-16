Уголовное дело возбудили из-за перепродажи алтайскому Минздраву дорогостоящего препарата

В Алтайском крае правоохранители возбудили уголовное дело из-за двойной продажи препарата “Элизария” краевому Минздраву. Об этом сообщает Znak.

В 2019 году средство для лечения тяжёлых заболеваний от компании "Генериум" поступило официальному дистрибьютору — “Фармстандарту“. После этого препарат вышел в гражданский оборот, где каким-то образом оказался у компании “АлВитФарм”, которая решила перепродать лекарство Минздраву.

На этой сделке, по информации СМИ, “АлВитФарм” заработал около 17,5 млн рублей.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, как подобная перепродажа стала возможной.

Отмечается, что предприятие “АлВитФарм” на 2/3 принадлежит бывшему руководителю Бийского витаминного завода Юрию Кошелеву.