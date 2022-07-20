Уклонился от встречной машины: очевидец раскрыл подробности аварии с автобусом в Алтайском крае

Очевидица ДТП с автобусом, который вез детей и перевернулся в Солонешенском районе Алтайского края, рассказала подробности происшествия. Как сообщает «Катунь 24», автобус якобы уклонился от встречной машины, после чего сошел с трассы и катился по обрыву около 60 метров.

«Много людей остановились, начали оказывать помощь: связали тросы и начали поднимать детей из оврага. Сильно пострадал водитель, который до последнего спасал ребятишек. У него переломы рёбер, большие рваные раны, голова разбита. Ребятишек кого-то госпитализировали, кого-то повезли в лагерь. Действительно, это огромное чудо, что дети живы!» — прокомментировала произошедшее свидетельница.

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Напомним, что инцидент произошел в 16:00 на автодороге К-12 Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай. Предварительно установлено, что водитель 1970 года рождения за рулем пассажирского автобуса «КАВЗ-4238» не справился с управлением двигаясь со стороны города Барнаула в направлении села Искра и не справился с управлением, допустив съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В автобусе находились 33 ребенка и два сопровождающих, который осуществлял организованную перевозку группы детей по предварительному уведомлению Госавтоинспекции о выезде. Всего пострадали четыре человека — водитель автобуса и три несовершеннолетних пассажира.