Умер экс-замглавы администрации Алтайского края Семён Байкалов

27 июня умер бывший гендиректор ПО «Сибэнергомаш», экс-замглавы администрации Алтайского края Семён Байкалов. Ему было 79 лет, сообщает «Алтапресс».

Причина смерти не называется. Церемония прощания пройдёт 29 июня с 10:00 до 12:00 в прощальном зале краевой клинической больницы (ул. Ляпидевского, 1, корп. 3).

Семён Байкалов родился 17 апреля 1943 года в Бийском районе Алтайского края. В 1960-м окончил Новочемровскую среднюю школу. В 1966 году — Алтайский политехнический институт по специальности «инженер-механик литейного производства». С февраля 1967 года по апрель 1994-го работал на Барнаульском котельном заводе «Сибэнергомаш», пройдя по карьерной лестнице от мастера до гендиректора.

С августа 1994 года по декабрь 1996-го был профессором кафедры ОЭПП АлтГТУ. С декабря 1996 года до апреля 2004-го курировал промышленность на посту замглавы администрации Алтайского края.

Доктор технических наук, заслуженный машиностроитель РФ, награждён орденом Дружбы Народов.