Уроженец Алтая, убивший по ошибке не того мужчину из-за медалей, получил 10 лет строгого режима

Безработный мужчина с четырьмя товарищами распивал алкоголь

12 октября 2022, 17:39

Курский областной суд оставил без изменения приговор в отношении 57-летнего уроженца Алтайского края, осуждённого за убийство, покушение на убийство ещё двух человек и причинение лёгкого вреда здоровью, сообщает Объединённая пресс-служба судов региона. Приговор вступил в законную силу.

Безработный мужчина 23 июля 2021 года с четырьмя товарищами распивал алкоголь. Посиделки закончились конфликтом.

«Заподозрил их в хищении принадлежащих ему медалей. В ответ на претензии двое товарищей избили его. Он потерял сознание, а когда пришёл в себя, у него возник умысел, направленный на причинение им смерти», — говорится в сообщении.

Мужчина взял нож и зашёл в комнату, где спали трое знакомых, и одному из них нанёс смертельное ранение в область живота. Однако, как оказалось, он ошибся.

После этого нанёс не менее двух ударов в область грудной клетки обидчику, спавшему на том же диване. Далее подошёл ко второму обидчику и ударил ножом в живот, но товарищ смог оказать сопротивление, выбив оружие из рук.

Тогда мужчина вернулся на кухню, взял второй нож и ранил в бедро ещё одного собутыльника. После этого пошёл добивать знакомых. В это время в комнату вошёл четвёртый и одним ударом обезвредил уроженца Алтая.

Накануне суд приговорил мужчину к 10 годам в колонии строгого режима. Осуждённый подал апелляцию с просьбой смягчить наказание. Суд оставил приговор без изменения.

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