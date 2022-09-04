Уроженец Барнаула убил двух человек на глазах у ребёнка и получил пожизненное

43-летний житель Челябинской области получил пожизненное за двойное убийство, покушение и кражу, сообщили в региональном управлении СК. Местное издание «Первое областное» также отмечает, что осуждённый — уроженец Барнаула.

Следствием и судом установлено, что утром 15 июля 2021 года в квартире одного из домов Южноуральска у мужчины во время застолья возник бытовой конфликт со знакомым.

Во время ссоры злоумышленник нанёс приятелю ножевые ранения, а также ударил его топором, отчего потерпевший скончался. Затем горожанин решил избавиться от свидетелей — двух женщин, также находившихся в квартире. Кроме того, в жилище был и малолетний ребёнок.

«С целью скрыть совершенное убийство, на глазах у малолетнего ребёнка осужденный причинил ножевые ранения женщинам, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений одна из женщин скончалась, второй была оказана неотложная медицинская помощь, которая позволила спасти жизнь потерпевшей», — говорится в сообщении.

Остаток жизни мужчина проведёт в колонии особого режима.