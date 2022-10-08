Уроженца Новосибирска назначили командующим Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО

Уроженец Новосибирска, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — подчеркнули в ведомстве.

Суровикину 55 лет. Служит в армии с 1983 года. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе с золотой медалью. С 31 октября 2017 года занимает пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами.

Новости

Общество Генерала с Алтая назначили командовать Западным военным округом

Участник вооружённого конфликта в Таджикистане, второй чеченской войны и военной операции России в Сирии. Награждён звездой Героя России, орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.